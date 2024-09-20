Директор «Спартака»: «Нас устроит только первое место в РПЛ»

Томаш Амарал, который работает на должности спортивного директора «Спартака», ответил на вопрос, какой результат устроит руководителей клуба по итогам сезона.

«Только первое место. Недавно мы праздновали десятилетие стадиона – с фанатами, выступлением МакSим. Именно ради таких моментов мы и живём! Надеюсь, сможем повторить этот праздник», - цитирует Амарала «Спорт-Экспресс».

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017. Тогда «красно-белые» выиграли титул впервые за 16 лет.

На текущий момент, после восьми сыгранных туров, «Спартак» располагается на пятой позиции в таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на пять очков.