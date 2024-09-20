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Директор «Спартака» Амарал: «Мы решили не брать Пиняева»

20 Сентября 2024 • 14:28 Комментировать

Томаш Амарал, который в «Спартаке» занимает должность спортивного директора, ответил на вопрос, интересовался ли клуб нападающим Сергеем Пиняевым из «Локомотива».

«Он интересный игрок с хорошим потенциалом. Мы проанализировали цифры и приняли решение не брать его», - сказал Амарал в интервью для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что недавно Пиняев продлил контракт с «Локомотивом». За «железнодорожников» футболист провёл 60 официальных матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и семь голевых передач на партнёров.

Отметим, что «Спартак» после восьми туров располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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