Алексей Миранчук: «Приятно смотреть на таблицу, где «Локомотив» идёт наверху»

Воспитанник «Локомотива» Алексей Миранчук, выступающий за «Атланту Юнайтед», рассказал, следит ли за «железнодорожниками».

«Сейчас игры, правда, смотреть не получается, но за командой, конечно, слежу. Молодцы, приятно смотреть и на голы, и на таблицу, где «Локомотив» идет наверху», — цитирует Миранчука издание «Спорт-Экспресс».

По итогам восьми сыгранных туров «Локомотив» находится на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Михаила Галактионова 18 набранных очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два зачетных балла.