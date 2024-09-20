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Алексей Миранчук: «Приятно смотреть на таблицу, где «Локомотив» идёт наверху»

20 Сентября 2024 • 14:26 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
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22.09 19:00

Воспитанник «Локомотива» Алексей Миранчук, выступающий за «Атланту Юнайтед», рассказал, следит ли за «железнодорожниками».

«Сейчас игры, правда, смотреть не получается, но за командой, конечно, слежу. Молодцы, приятно смотреть и на голы, и на таблицу, где «Локомотив» идет наверху», — цитирует Миранчука издание «Спорт-Экспресс».

По итогам восьми сыгранных туров «Локомотив» находится на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Михаила Галактионова 18 набранных очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два зачетных балла.

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