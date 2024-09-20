В «Спартаке» назвали причину отказа от Глушенкова

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал отреагировал на информацию из прессы о Максиме Глушенкове. Сообщалось, что атакующего футболиста предлагали «красно-белым», но технический координатор Артём Ребров выступил против.

«В случае с Глушенковым мы приняли отрицательное решение. Потому что подписываем футболистов не только на поле, но и в раздевалку», - цитирует Амарала «Спорт-Экспресс».

В то же время Амарал отказался говорить о деталях своего разговора с Ребровым по поводу Глушенкова.

Напомним, что в летнее трансферное окно Максим Глушенков перебрался из «Локомотива» в «Зенит».