Алексей Миранчук считает, что Батраков способен его превзойти

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос, сможет ли игрок «Локомотива» Алексей Батраков достичь его уровня.

«Да может стать лучше! Не надо сравнивать. У него своя жизнь, и я вижу, что он молодец, хорошо работает и наслаждается игрой», — приводит слова Миранчука «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и стал автором пяти результативных передач.

Трудовой договор полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.