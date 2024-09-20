Аршавин назвал Гинера одним из сильнейших футбольных руководителей

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился комментарием о работе президента ЦСКА Евгения Гинера.

«Как руководителя клуба считаю Евгения Гинера одним из сильнейших, если не самым сильным за те двадцать лет, что я был в футболе», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Гинер занимает пост президента московского ЦСКА с 2001 года. На данный момент «армейцы» находятся на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 13 очков после восьми туров.

21 сентября ЦСКА встретится в гостях с казанским «Рубином». Начало матча девятого тура РПЛ запланировано на 19:00 по мск.