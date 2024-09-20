Карпин высмеял решение ЭСК РФС

Тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза по моменту с отменённым пенальти в ворота «Краснодара» в южном дерби. Как мы уже сообщали, комиссия поддержала решение ВАР вмешаться в эпизод, поскольку Василий Казанцев назначил одиннадцатиметровый ошибочно.

«Гениально!» - написал Карпин в телеграм-канале. Тренер добавил семь смайлов, которые выражают заливной смех. Ниже специалист разместил текст решения ЭСК РФС по этому эпизоду.

Напомним, что «Ростов» в прошлом туре РПЛ проиграл в гостях у «Краснодара» со счётом 0:2.