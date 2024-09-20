ЭСК ответила на претензии Карпина – ВАР прав

В прошлом туре Премьер-лиги «Краснодар» обыграл «Ростов» со счётом 2:0. После игры у Валерия Карпина возникли претензии к ВАР. Тренер «Ростова» даже делал публикацию в телеграм-канале, озвучивая вопросы по моменту с отменённым пенальти в ворота «быков».

В этом моменте Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза заняла сторону судьи у монитора. Все члены комиссии считают, что контакт мяча с рукой Диего Косты в штрафной не был наказуемым. Аргументы следующие: рука находилась в естественном положении близко к телу без увеличения его площади, отсутствие дополнительного движения руки к мячу, движение мяча с короткой дистанции.

В общем, ЭСК поддержала решение ВАР вмешаться в эпизод, поскольку Казарцев ошибся с решением назначить одиннадцатиметровый.

В то же время ЭСК почитала, что судья правильно не засчитал гол «Ростова» на 29-й минуте. Комиссия усмотрела толчок в спину со стороны игрока атакующей команды. Этот толчок повлиял на действия защитника – игрок атаки получил незаслуженное преимущество.