ЭСК объяснила, почему Алипа правильно не удалили в матче ЦСКА – «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела запрос ЦСКА. Московский клуб просил ЭСК рассмотреть момент, который произошёл на 80-й минуте матча с «Зенитом». Тогда арбитр Алексей Сухой не стал удаляться с поля Нуралы Алипа, а показал ему жёлтую карточку.

ЭСК поддержала решение арбитра. Комиссия единогласно считает, что в единоборстве между Мойзесом и Алипом «не было элементов, как серьёзного нарушения правил, так и агрессивного поведения, ввиду отсутствия применения чрезмерной силы».

Напомним, что ЦСКА проиграл дома «Зениту» со счётом 0:1.