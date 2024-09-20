Николсон: «Спартак» - мой последний клуб в РПЛ»

Центрфорвард московского «Спартака» Шамар Николсон заявил, что не будет играть за другой российский клуб.
«Честно говоря, если я играю за какой-то клуб в стране, то никогда не перейду в другую команду из чемпионата этой страны. «Спартак» – это последний клуб в России», - приводятся слова ямайского нападающего на страницах «РБ Спорта».
В четверг, 19 сентября, «Спартак» сыграл против самарских «Крыльев Советов» на групповой стадии Кубка России. «Народная команда» одержала разгромную победу со счетом 4:1. Николсон забил один из голов «красно-белых» в прошедшей встрече.
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