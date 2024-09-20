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Промес готов предстать перед судом, но только при одном условии

20 Сентября 2024 • 13:32 Комментировать

Нападающий Квинси Промес до сих пор находится в ОАЭ, откуда он не смог уехать после зимних сборов «Спартака» из-за оставления места ДТП. Недавно нидерландец даже подписал контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая.

Ранее в Нидерландах Промес получил семь с половиной лет тюрьмы по двум делам – шесть лет за контрабанду наркотиков и полтора года за нанесение ранений родственнику. Квинси подал апелляции, но не будет присутствовать при их рассмотрении. Представить перед судом Квинси может только при одном условии – если Нидерланды гарантируют, что футболиста не арестуют. Об этом рассказал адвокат Роберт Малевич.

По словам Малевича, которые приводит AD, Промес хочет продолжать «блестящую спортивную карьеру, что несовместимо с содержанием под стражей».

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