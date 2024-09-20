Колосков рассказал, когда Россию вернут на международную арену

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением относительно того, когда российские сборные и клубы могут вернуться в международные соревнования.

«Мой личный расчет такой: как только закончится специальная военная операция, через два года нас вернут», - передает слова Колоскова «Чемпионат».

Напомним, что УЕФА и ФИФА совместно отстранили Россию от участия в официальных турнирах. Бан действует с февраля 2022 года.

В связи с этим сборная России может проводить только товарищеские игры. В сентябре подопечные Валерия Карпина одержали победу над Вьетнамом со счетом 3:0.