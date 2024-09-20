Асильдаров посоветовал Батракову не переходить в «Зенит»

Бывший игрок «Ахмата» и «Анжи» Шамиль Асильдаров посоветовал полузащитнику «железнодорожников» Алексею Батракову не переходить в «Зенит». По его мнению, «Локомотив» тоже серьезный клуб, и не стоит спешить с решением о переходе в петербуржскую команду.

«Я бы посоветовал Батракову не торопиться с переходом в «Зенит», - сказал Асильдаров в интервью для «РБ-Спорта».

Напомним, что в текущем сезоне атакующий полузащитник восемь матчей в российской Премьер-лиге, в рамках которых забил пять голов, а также отдал пять голевых передач. Батраков является вторым бомбардиром чемпионата, деля эту строчку с Манфредом Угальде из «Спартака» и Мирлиндом Даку из «Рубина». В списках главных ассистентов он также второй, впереди только Вендел из «Зенита» с семью результативными пасами.