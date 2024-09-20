Мы не самые лучшие: Миранчук дал совет футболистам из России

Полузащитник Алексей Миранчук поддержал решение своего брата Антона перейти в швейцарский «Сьон». По словам игрока «Атланта Юнайтед», российским игрокам не нужно ждать топовых клубов, если они хотят попробовать себя в европейском футболе.

«Если хочешь уходить, то не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Это мы думаем, что мы самые лучшие. Но это не так. Таких как мы, много. Если ты хочешь уехать, то не держи в голове, что за тобой должен прийти какой-то гранд», - цитирует Миранчука Sport24.

Напомним, что сам Алексей Миранчук в летнее трансферное окно сменил «Аталанту» на «Атланта Юнайтед». Теперь россиянин выступает в МЛС. В последнем матче против «Интер Майами» Миранчук забил дебютный гол в заокеанской лиге.