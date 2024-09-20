Отец Глушенкова высказался о будущем игрока в сборной России после громкого интервью

Александр Глушенков, который является отцом полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова, высказался относительно будущего своего сына в сборной России после резонансного интервью.

«Заиграет ли Максим в сборной России после громкого интервью? Да все будет нормально», - передает слова Александра Odds.ru.

В недавнем интервью 25-летний полузащитник заявил, что считает ненужной поездку сборной России на тренировочный сбор в Ханой. Во Вьетнаме подопечные Валерия Карпина провели товарищескую встречу против местной сборной и одержали крупную победу со счетом 3:0.