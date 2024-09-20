Булыкин оценил резкие слова Глушенкова о сборной России

Известный в прошлом российский центрфорвард Дмитрий Булыкин прокомментировал высказывание полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.
«Высказывание, конечно, некорректное. Сборная – это лицо страны, и если к ней такое отношение, то могут быть сделаны выводы», - передает слова Булыкина «Советский Спорт».
Ранее Глушенков заявил, что считает ненужной поездку сборной России на товарищеский матч в Ханой. Национальная команда провела спарринг с Вьетнамом и отпраздновала крупную победу со счетом 3:0. Еще был запланирован поединок против Таиланда, однако встречу отменили из-за плохих погодных условий.
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