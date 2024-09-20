Широков прокомментировал слова Глушенкова о сборной России

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Роман Широков прокомментировал слова полузащитника Максима Глушенкова о сборной России. Хавбек назвал ненужной недавнюю поездку национальной команды во Вьетнам.
«Надо у Максима спросить, что он имел в виду. Не знаю, нужно ли нашей сборной ездить в такие поездки, как во Вьетнам. Есть руководство российского футбола, оно принимает такие решения, что нужно, а что нет», - передает слова Широкова Metaratings.ru.
Напомним, что в начале сентября сборная России провела товарищескую встречу с национальной командой Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина на классе победили соперника со счетом 3:0.
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