Широков прокомментировал слова Глушенкова о сборной России

«Надо у Максима спросить, что он имел в виду. Не знаю, нужно ли нашей сборной ездить в такие поездки, как во Вьетнам. Есть руководство российского футбола, оно принимает такие решения, что нужно, а что нет», - передает слова Широкова Metaratings.ru.