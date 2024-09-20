Зиньковский высказался о поездке во Вьетнам со сборной России

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский огорчен, что не смог сыграть за сборную России на сентябрьском тренировочном сборе.

«Во Вьетнам слетали нормально. К сожалению, не удалось сыграть, потому что вторую игру отменили. Но как есть. Тайфуна не испугался и не переживал. В итоге мы улетели», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что в сентябре сборная России провела товарищеский поединок против национальной команды Таиланда. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0. У россиян был запланирован еще спарринг с Таиландом, однако игру отменили из-за плохой погоды.