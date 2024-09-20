Арустамян назвал пять конкурентов «Зенита»

«Есть шесть команд, которые будут конкурировать. Выделяется «Зенит», дальше в первую очередь «Спартак» и «Динамо», затем «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА. На разных этапах сезона эти команды могут бороться за первое место», - передает слова журналиста «Спорт-Экспресс».