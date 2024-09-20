Овчинников: «Карпин больше никогда не вызовет Глушенкова в сборную России»

Российский специалист Валерий Овчинников критически высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове за его слова о сборной России.
«Этот мальчик перепутал все. Думаю, Валерий Георгиевич больше его в сборную России никогда не позовет. У Глушенкова репутации в сборной нет. 25 лет, а ума нет, что сделать», - передает слова Овчинникова Legalbet.
Напомним, что Глушенков пропустил сентябрьский тренировочный сбор из-за травмы руки.
Сборная России провела один товарищеский матч в Ханое. Подопечным Валерия Карпина противостояла национальная команда Вьетнама. Россияне выиграли со счетом 3:0.
Бан пользователя