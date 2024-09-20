Колосков - о Глушенкове: «Его слова о сборной говорят о недалёком уме»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о резонансных словах полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.

«Вот если бы вызывали, а он бы говорил, что ему неинтересно, это один случай. А тут человек в сборной и так не играет, но заявляет, что и не хочет. Это говорит лишь о недалеком уме», - передает слова Колоскова «Всепроспорт».

Напомним, что Глушенков был включен в предварительный состав сборной России на сентябрьский сбор, однако был исключен из заявки из-за повреждения руки.

В сентябре сборная России провела товарищеский матч с Вьетнамом в Ханое. Подопечные Валерия Карпина победили со счетом 3:0.