Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин поделился мнением об игроке петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.
«Он нормальный человек, чего-то плохого не замечал за ним. Понятно, что мы не так много провели времени вместе. Но Макс - нормальный, хороший человек», - приводит слова Сутормина «Чемпионат».
Ранее Глушенков критически высказался о поездке сборной России на тренировочный сбор во Вьетнам. Национальная команда крупно победила местных футболистов со счетом 3:0.
В нынешнем сезоне чемпионата России 25-летний полузащитник принял участие в пяти матчах, отметившись семью забитыми мячами и одной голевой передачей.
Когда все питерофобские москвобад-медиа РФ беспрерывно поливают грязью Зенит и Петербург, а также петербургских футболистов, из-за своих москвобадских питерофобских комплексов неполноценности и зависти, на это у них на это право есть, а игрок Зенита не может говорить то что думает?
По мойму вся эта питерофобская истерия в москвобад-медиа из-за его высказывания, только потому что он из петербургского Зенита.
Если б это сказал кто-то из москвобадских клубов, вме бы помалкивали, будто так и надо.