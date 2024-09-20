Агент Николсона прокомментировал первый гол форварда после возвращения в «Спартак»

«Мы всегда счастливы, когда Шамар может сыграть. И вчера, когда он провёл такой хороший матч за «Спартак» и забил, радость ещё больше. Но сегодня уже новый день и новые вызовы для Шамара», - передает слова агента «Чемпионат».