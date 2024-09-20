Агент Николсона прокомментировал первый гол форварда после возвращения в «Спартак»

Футбольный агент Ненад Портега, который представляет интересы форварда московского «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на первый гол игрока после возвращения в стан «красно-белых».
«Мы всегда счастливы, когда Шамар может сыграть. И вчера, когда он провёл такой хороший матч за «Спартак» и забил, радость ещё больше. Но сегодня уже новый день и новые вызовы для Шамара», - передает слова агента «Чемпионат».
Накануне «Спартак» встречался с самарскими «Крыльями Советов» в рамках групповой стадии Кубка России. «Красно-белые» одержали крупную победу со счетом 4:1. Николсон отметился одним голом.
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