Ерохин сделал заявление о будущем в «Зените»

Российский полузащитник Александр Ерохин высказался касательно своего будущего в петербургском «Зените». Он не собирается уходить из клуба, несмотря не нехватку игровой практики.

«Я в «Зените». Все мои мысли с «Зенитом». И других мыслей нет. У меня с первого сезона в клубе цель всегда одна - помогать команде. Если я еще здесь, значит, это удается», - передают слова Александра «Известия».

34-летний полузащитник выступает за «сине-бело-голубых» с лета 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Трансферная стоимость Ерохина оценивается в 400 тысяч евро.