Бывший нападающий «Спартака» хочет стать помощником Станковича

Экс-футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике заявил о готовности попробовать свои силы в тренерском штабе «красно-белых».
«Хотел бы поработать в «Спартаке»? Надеюсь на это. Мне было бы приятно приехать и поработать здесь. Готов быть вторым тренером, работать в молодёжной команде», - передает слова Эммануэля телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что Эменике защищал цвета московского коллектива с 2011 по 2013 годы. Нигериец перешел в «Спартак» из стамбульского «Фенербахче». Вместе с «народной командой» Эммануэль стал серебряным призером чемпионата России.
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