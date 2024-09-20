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Салтыков поддержал главного тренера «Крыльев» Осинькина

20 Сентября 2024 • 10:41 Комментировать

Хавбек московского «Локомотива» Никита Салтыков в разговоре с журналистами высказался в поддержку наставника самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Игорь Витальевич - очень хороший тренер. Надеюсь, у него все будет хорошо», - передает слова 20-летнего полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Салтыков выступал за самарский коллектив в сезоне-2022/2023. Полузащитник принял участие в 17 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами.

После восьми туров «Крылья Советов» набрали девять баллов и располагаются на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче самарцы на выезде сыграют против грозненского «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Никита Салтыков ещё теги
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