Салтыков поддержал главного тренера «Крыльев» Осинькина

Хавбек московского «Локомотива» Никита Салтыков в разговоре с журналистами высказался в поддержку наставника самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Игорь Витальевич - очень хороший тренер. Надеюсь, у него все будет хорошо», - передает слова 20-летнего полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Салтыков выступал за самарский коллектив в сезоне-2022/2023. Полузащитник принял участие в 17 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами.

После восьми туров «Крылья Советов» набрали девять баллов и располагаются на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче самарцы на выезде сыграют против грозненского «Ахмата».