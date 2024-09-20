Севикян эмоционально высказался о «Локомотиве»

Армянский полузащитник Эдгар Севикян высказался о трансфере в московский «Локомотив».

«Очень рад вернуться в родной клуб. Приятные ощущения! Счастлив выступать за родную команду, в этой футболке», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в летнее трансферное окно «железнодорожники» арендовали 23-летнего хавбека у венгерского «Ференцвароша» с правом выкупа.

В прошлом сезоне Севикян принял участие в 12 поединках чемпионата Венгрии, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

После восьми туров чемпионата России «Локомотив» набрал 18 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.