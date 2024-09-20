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Пономарёв – о Глушенкове и Батракове: «На Тюкавина тоже возлагали большие надежды»

20 Сентября 2024 • 09:33 Комментировать
Зенит
...
Факел
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21.09 16:30

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о перспективах полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова и хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«Пока рано называть их будущими звёздами российского футбола. На Тюкавина тоже возлагали большие надежды, а сейчас он потерялся», – сказал Пономарёв в беседе с Betonmobile.

Отметим, что Батраков в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги отметился 5 голами и 5 результативными передачами в 8 матчах. Что касается Глушенкова, полузащитник петербургского «Зенита» записал на свой актив 7 забитых голов и один ассист в 8 поединках.

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Локомотив Москва Зенит Максим Глушенков Владимир Пономарёв Алексей Батраков ещё теги

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