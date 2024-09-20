Пономарёв – о Глушенкове и Батракове: «На Тюкавина тоже возлагали большие надежды»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о перспективах полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова и хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«Пока рано называть их будущими звёздами российского футбола. На Тюкавина тоже возлагали большие надежды, а сейчас он потерялся», – сказал Пономарёв в беседе с Betonmobile.

Отметим, что Батраков в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги отметился 5 голами и 5 результативными передачами в 8 матчах. Что касается Глушенкова, полузащитник петербургского «Зенита» записал на свой актив 7 забитых голов и один ассист в 8 поединках.