Байрамян: «Ростов» хочет быть выше, чем в прошлом сезоне»

«Где-то мы уступили, проиграли борьбу, но не могу сказать, что игра стала определяющей в плане расклада сил. У нас не объявляли громких задач на сезон, но мы хотим быть выше, чем в прошлом сезоне», - передает слова Байрамяна «РБ Спорт».