Байрамян: «Ростов» хочет быть выше, чем в прошлом сезоне»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал недавнее поражение от «Краснодара» в чемпионате России. Встреча завершилась со счетом 0:2.
«Где-то мы уступили, проиграли борьбу, но не могу сказать, что игра стала определяющей в плане расклада сил. У нас не объявляли громких задач на сезон, но мы хотим быть выше, чем в прошлом сезоне», - передает слова Байрамяна «РБ Спорт».
После восьми туров «Ростов» набрал 11 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче команде Валерия Карпина будет противостоять махачкалинское «Динамо».
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