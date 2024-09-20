Корнеев отреагировал на победу «Спартака» со счётом 4:1

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал победу московского «Спартака» над «Крыльями Советов» в четвертом туре групповой стадии Кубка России.
«Спартак» неплохо выглядит в матчах с командами, у которых много свободных зон. Есть куда бежать. Начали агрессивно и забили быстрый гол. «Крылья» дали много зон, «Спартак» ими воспользовался», - поделился мыслями Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что матч завершился крупной победой «красно-белых» со счетом 4:1. После этого поединка «Спартак» с девятью баллами занимает первое место в своей группе.
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