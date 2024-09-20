Корнеев отреагировал на победу «Спартака» со счётом 4:1

«Спартак» неплохо выглядит в матчах с командами, у которых много свободных зон. Есть куда бежать. Начали агрессивно и забили быстрый гол. «Крылья» дали много зон, «Спартак» ими воспользовался», - поделился мыслями Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».