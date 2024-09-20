Пименов назвал одинаковую проблему «Спартака» и «Динамо»

Бывший футболист Руслан Пименов высказался о схожей проблеме «Спартака» и «Динамо» в преддверии дерби в рамках девятого тура чемпионата России.

«Есть проблемы в тактической расстановке. Это болезнь «Спартака» и «Динамо». Две похожие команды. Сильные в атаке - здорово кружат впереди, но сзади - бардак. Защитники допускают детские ошибки», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок «Спартака» и «Динамо» состоится в грядущий уик-энд на стадионе «Лукойл Арена». В преддверии московского дерби «красно-белые» занимают пятое место в таблице, а «бело-голубые» - четвертое.