Сёмин назвал российского футболиста, затмившего Месси

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о голе российского полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в поединке против «Интер Майами».
«Этот гол великолепен, его роль в матче была очень большой. Наверное, если Алексей забил, а Месси нет, то можно сказать, что Миранчук на время затмил Месси», - передает слова специалиста «РИА Новости Спорт».
Напомним, что поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2.
Миранчук перешел в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты» в летнее трансферное окно. 28-летний россиянин подписал с американским клубом контракт до конца 2027 года.
Бан пользователя