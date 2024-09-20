Пименов оценил работу Станковича в «Спартаке»

«Станкович вселил уверенность в футболистов. Они сейчас играют, у них всё получается, забивают по три‑четыре мяча. Спартак» сейчас хорош - на ходу, бежит, всё получается», - поделился мыслями Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».