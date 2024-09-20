Пименов оценил работу Станковича в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о работе сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера столичного «Спартака».
«Станкович вселил уверенность в футболистов. Они сейчас играют, у них всё получается, забивают по три‑четыре мяча. Спартак» сейчас хорош - на ходу, бежит, всё получается», - поделился мыслями Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Во вчерашнем кубковом матче с самарскими «Крыльями Советов» московский клуб одержал крупную победу со счетом 4:1.
В девятом туре Премьер-лиги подопечные Станковича на своем поле встретятся с другим московским клубом – «Динамо».
Бан пользователя