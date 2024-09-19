Вечером четверга форвард московского «Спартака» Шамар Николсон впервые за два года забил за «красно-белых». Отправил свой мяч он в ворота самарских «Крыльев Советов» в рамках Кубка России (4:1) на групповом этапе.

Агент Николсона Ненад Портега специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал гол своего клиента.

«Сегодняшний гол Шамара лишнее доказательство правильности выбора, который мы сделали. Он много работал и это заслужил», - делится Портега с нашим корреспондентом.

Прошлый сезон Николсон провёл в аренде в вылетевшем из французской Лиги 1 «Клермоне». Летом ямаец вернулся в Москву.