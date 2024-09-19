Дмитрий Черышев: «Акрон» и Дзюба нужны друг другу»

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался об Артёме Дзюбе. 36-летний футболист пополнил тольяттинский «Акрон» свободным агентом и уже сыграл два победных матча за новый клуб.

«Акрон» и Дзюба нужны друг другу, это однозначно. Опыт, что есть у Артема, — это огромный плюс для молодых футболистов и других игроков команды», - делится Черышев с «РБ Спорт».

Напомним, что в игре РПЛ с «Химками» (3:0) Дзюба оформил ассист. Также он провёл 60 минут в недавней кубковой игре против «Факела».

Последним клубом Дзюбы до переезда в Самарскую область был московский «Локомотив», за него он выступал более года.