Боснийский полузащитник Миралем Пьянич может стать игроком московского ЦСКА.

По информации Legalbet, армейский клуб находится в контакте с представителями 34-летнего экс-игрока «Барселоны», «Ромы» и «Ювентуса». Босниец же пребывает в статусе свободного агента. Отмечается, что в новой команде Пьянич хотел бы зарабатывать 2 млн евро в год.

Transfermarkt оценивает бывшего игрока европейских топ-клубов всего в 3 млн евро. С осени 2022 года по лето 2024 года Пьянич играл за «Шарджу» из чемпионата ОАЭ. В мае этого года Миралем объявил об уходе из национальной сборной Боснии и Герцеговины.