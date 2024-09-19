Дуарте сыграл за «Спартак» впервые с мая

Вечером четверга парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте вышел на поле за свою команду. Играют «красно-белые» против «Крыльев Советов» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России.

Дуарте вышел на 70-й минуте, счёт на табло к этой минуте был 3:1 в пользу «Спартака».

Напомним, что Дуарте по состоянию здоровья не играл ещё в этом футбольном сезоне. В последний раз на поле латиноамериканец появлялся ещё в мае в рамках прошлого сезона при Владимире Слишковиче. В московском клубе Дуарте уже порядка полутора лет, пополнил «Спартак» он зимой 2023 года.