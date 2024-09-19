Салихова: «Шамар показал, что его зря чехлили, а жирный Вилли даже не в заявке»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о Шамаре Николсоне. Ямайский форвард вечером четверга впервые за два года забил за «Спартак».

«Наш Шамар Николсон забил и показал, что, зря его чехлили только из-за того, что он наследие Федуна. А их жирный Вилли даже не в заявке. Ха-ха», - говорит Салихова для Metaratings.

Новый форвард «Спартака» Виллиан Жозе вновь оказался вне заявки.

Напомним, что Николсон отличился в игре против самарских «Крыльев Советов». Продолжается второй тайм поединка, что проходит в Москве. «Спартак» с разгромным счётом ведёт у клуба, который москвичи обыграли уже не раз.