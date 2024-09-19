Чанов: «Как и планировалось, Тороп потихонечку растёт»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил прогресс голкипера московских «армейцев» Владислава Торопа. Молодой футболист играет за ЦСКА в Кубке России и является дублёром Игоря Акинфеева в команде Марко Николича.

«Как и планировалось, Тороп потихонечку растёт и играет всё больше. Кубковый турнир был отдан ему, слава богу, он не подводит! Видно, что Слава прибавляет. А уверенность приходит только с играми», - говорит Чанов для «Советского спорта».

В минувшую среду ЦСКА с Торопом в основном составе уверенно обыграл «Краснодар» дома в четвёртом туре группового этапа Кубка России – 2:0.