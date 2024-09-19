Новичок «Локомотива» Монтес не испугался русских холодов

Новичок московского «Локомотива» Сесар Монтес высказался о холодной российской погоде. Мексиканец заявил о том, что прекрасно знал, куда едет.

«К этому надо быть готовым. Я знал, куда я еду, так что постараюсь адаптироваться быстро. У меня был вариант из Мексики, но я захотел остаться в Европе», - делится Монтес для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что дебют у Монтеса получился хорошим. Он забил гол в первом матче за «Локо», поучаствовав в разгроме «Химок» (5:1). Встречались команды в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России. Это была его первая игра за столичный российский клуб после перехода из «Альмерии».