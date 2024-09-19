Головин начнёт матч с «Барселоной» в запасе

Один из лидеров «Монако», российский полузащитник Александр Головин оказался в запасе на матч первого тура Лиги чемпионов УЕФА против «Барселоны». Командам предстоит сыграть друг с другом этим вечером в Монако.

Напомним, что Головин ранее вышел на поле в двух матчах французской Лиги 1 из четырёх возможных. В них он не отметился голами и результативными действиями.

Текстовую трансляцию игры «Монако» - «Барселона» проведёт наш портал. Стартовый свисток - в 22:00 по Москве.

В прошедшую среду за «ПСЖ» в Лиге чемпионов дебютировал российский вратарь Матвей Сафонов. Парижане оформили минимальную победу – 1:0.