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Артига: «Мы не хотим рисковать Джикией»

19 Сентября 2024 • 21:18 Комментировать

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига объяснил отсутствие Георгия Джикии в заявке на матч Кубка России против «Локомотива» (1:5). Команд сошлись в этот четверг в рамках четвёртого тура первенства.

«Он не в самой лучшей форме, мы не хотим рисковать, чтобы он получил травму. Мы ждем, что после перерыва он будет полностью», - делится Артига для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Джикия перешёл в «Химки» в конце трансферного окна в России свободным агентом. Ранее семь лет Георгий выступал за московский «Спартак».

Больше подробностей о том, как «Химки» без Джикии провалили матч – здесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Георгий Джикия Франк Артига ещё теги
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