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Судьбу Илича может решить матч с «Локомотивом» эксклюзив

19 Сентября 2024 • 21:11 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
22.09 19:00

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Саша Илич может покинуть своё место работы в случае поражения «горожан» от московского «Локомотива». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что вечером четверга «Пари НН» проиграл дома «Ахмату» (1:2) в Кубке России. Последняя победа нижегородцев датирована ещё 9 августа. С тех пор в восьми матчах во всех турнирах «Пари НН» не побеждает.

В турнирной таблице РПЛ команда занимает лишь 12-е место с семью баллами. Отрыв от зоны вылета – два балла.

Матч с «Локомотивом» назначен на воскресенье, 22 сентября. Место действия – Нижний Новгород.

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