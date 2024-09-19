Николсон не забивал за «Спартак» два года

Впервые за два года ямайский форвард «Спартака» Шамар Николсон забил за столичный клуб. Случилось это вечером 19 сентября в домашнем матче «красно-белых» против «Крыльев Советов» в Кубке России.

Долго ждать гола легионера не пришлось, он оформил точный удар уже на 69-й секунде игры. До этого Николсон забивал за «красно-белых» осенью 2022 года в ворота «Химок». Прошлый сезон Шамар провёл в вылетевшем из французской Лиги 1 «Клермоне», клуб занял последнее место.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Спартак» - «Крылья Советов» проводит наш портал. После бодрого начала спартаковцы ведут!