Зазулин: «В нужные моменты Латышонок спасает»

Экс-игрок «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением об игре вратаря санкт-петербургской команды Евгения Латышонка.

«Латышонок — надежный вратарь. Он играет достаточно просто и хорошо действует ногами. В нужные моменты он спасает», — приводит слова Зазулина Legalbet.

По мнению эксперта, вратарская позиция в «Зените» хорошо укомплектована, ведь Кержаков и Адамов тоже сильные игроки.

В текущем сезоне 26-летний Латышонок появился на поле в девяти матчах во всех турнирах, пропустил три гола и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После восьми туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы РПЛ, набрав 20 очков.