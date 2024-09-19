Анар Мамедов: «Джикия? Его время придёт»

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов ответил на вопрос о новичке команды Георгии Джикии.

«Когда Джикия появится в заявке команды? Всему свое время. В нужный момент он будет готов. Его время придет. Скоро он будет в заявке», — приводит слова Мамедова Sport24.

Напомним, 13 сентября «Химки» объявили о подписании контракта с 30-летним Джикией, который по итогам прошлого сезона покинул московский «Спартак».

Сегодня, 19 сентября, «Химки» проиграли на своем поле «Локомотиву» в четвертом туре Кубка России со счетом 1:5. Джикия пропустил данный поединок, так как продолжает набирать форму.