Глушаков высказался о конфликте с Артигой

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не оказался в заявке своего клуба на матч против «Локомотива» (1:5) в четвёртом туре группового этапа Кубка России. Глушаков высказался о возможном конфликте с главным тренером подмосковного клуба Франком Артигой.

«Почему не в заявке? Так решил главный тренер. Никакого конфликта у нас с ним нет», - говорит Глушаков с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Глушаков оказался в «Химках» минувшим летом. Он пришёл в подмосковный клуб Премьер-лиги в статусе свободного агента.

Больше подробностей о том, как «Локомотив» разнёс «Химки» за один тайм – в нашем ревью.