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Тороп: «Акинфеев — феномен»

19 Сентября 2024 • 20:30 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
1 3.60 X 3.45 2 2.07
21.09 19:00

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп поделился комментарием о своём одноклубнике Игоре Акинфееве.

«Акинфеев — феномен. Человек отыграл больше всех сезонов на высочайшем уровне, у него больше всех матчей на ноль. Заслуги Игоря можно очень долго перечислять», — приводит слова Торопа Legalbet.

В текущем сезоне 38-летний Акинфеев провел восемь игр в рамках Российской премьер-лиги, пропустил пять голов и четыре раза смог сохранить свои ворота «сухими».

Действующий трудовой договор Акинфеева с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в один миллион евро.

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ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Владислав Тороп ещё теги

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