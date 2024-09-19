Тороп: «Акинфеев — феномен»

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп поделился комментарием о своём одноклубнике Игоре Акинфееве.

«Акинфеев — феномен. Человек отыграл больше всех сезонов на высочайшем уровне, у него больше всех матчей на ноль. Заслуги Игоря можно очень долго перечислять», — приводит слова Торопа Legalbet.

В текущем сезоне 38-летний Акинфеев провел восемь игр в рамках Российской премьер-лиги, пропустил пять голов и четыре раза смог сохранить свои ворота «сухими».

Действующий трудовой договор Акинфеева с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в один миллион евро.