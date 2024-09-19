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Файзуллаев рассказал, удобно ли ему играть с Гуарирапой

19 Сентября 2024 • 20:20 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
1 3.60 X 3.45 2 2.07
21.09 19:00

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился комментарием о новичке команды Сауле Гуарирапе.

Напомним, в сентябре «армейцы» арендовали венесуэльского нападающего у «Сочи».

«Гуарирапа — очень хороший нападающий. С ним удобно играть. Он быстрый и физически сильный. Мне как футболист он нравится», — приводит слова Файзуллаева Legalbet.

В составе ЦСКА Гуарирапа появился на поле в двух матчах, в которых не смог отметиться голевыми действиями.

В субботу, 21 сентября, ЦСКА встретится на выезде с «Рубином» в рамках девятого тура чемпионата России. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:00 по мск.

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ЦСКА Москва Аббосбек Файзуллаев Сауль Гуарирапа ещё теги

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