Георгий Арутюнян озвучил цель «Краснодара» в текущем сезоне

Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне.

— «Краснодару» всегда хочется забрать какой-либо титул. У клуба всегда были и будут высокие амбиции. Поэтому цель — только первое место, — приводит слова Арутюняна Legalbet.

По итогам восьми сыгранных туров «Краснодар» находится на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 18 набранных очков. Отставание кубанского клуба от лидирующего «Зенита» составляет два зачетных балла.

В девятом туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Акроном». Встреча пройдет 21 сентября.